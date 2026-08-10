Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दशरथ मांझी के महापरिनिर्वाण दिवस पर 17 को निकलेगी बाइक रैली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
Follow us on Google News
share

19वें महापरिनिर्वाण दिवस पर 17 अगस्त को बाबा दशरथ मांझी के श्रद्धांजलि स्वरूप मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। इसमें जिले के अनुयायी शामिल होंगे। रैली का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे, और बाद में श्रद्धालु पैदल March कर समाधि स्थल पहुंचेंगे। यह रैली दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग को लेकर है।

दशरथ मांझी के महापरिनिर्वाण दिवस पर 17 को निकलेगी बाइक रैली

पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी के 19वें महापरिनिर्वाण दिवस पर 17 अगस्त को श्रद्धांजलि स्वरूप मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। इसकी तैयारी को लेकर सोमवार को गांधी मंडप में मुसहर भुइया सेवा संघ की बैठक हुई। रैली में जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में अनुयायी शामिल होंगे। भूसंडा बाला से निकलने वाली रैली को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हरी झंडी दिखाकर गहलौर घाट के लिए रवाना करेंगे। वहां बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे। इसके बाद श्रद्धालु पैदल मार्च कर समाधि स्थल पहुंचेंगे और दशरथ मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। संघ के राज्य कार्यकारिणी सदस्य ई. नंदलाल मांझी ने बताया कि दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग को लेकर 16 वर्षों से रैली निकाली जा रही है।

बैठक की अध्यक्षता रामचंद्र मांझी ने की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Gaya Latest News Gaya News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।