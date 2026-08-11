Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बरेली-मथुरा हाईवे पर भिड़ीं बाइकें, दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

बिनावर। बरेली-मथुरा हाईवे पर दो बाइक आपस में टकरा गईं, जिससे दोनों सवार घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। एक बाइक सवार सतीश कुमार की पहचान हुई है, जबकि दूसरे सवार की पहचान अभी नहीं हो सकी है।

बरेली-मथुरा हाईवे पर भिड़ीं बाइकें, दो घायल

बिनावर। बरेली-मथुरा हाईवे पर चौपाल सागर-खुनक के पास दो बाइक आमने-सामने भिड़ गईं। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। थाना मूसाझाग क्षेत्र के गांव के रहने वाले सतीश कुमार 40 वर्ष बाइक से बदायूं की ओर जा रहे थे। इसी दौरान चौपाल सागर-खुनक के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही थाना बिनावर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया।

पुलिस के मुताबिक दूसरे बाइक सवार की अभी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Badaun News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।