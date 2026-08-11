बरेली-मथुरा हाईवे पर भिड़ीं बाइकें, दो घायल
बिनावर। बरेली-मथुरा हाईवे पर दो बाइक आपस में टकरा गईं, जिससे दोनों सवार घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। एक बाइक सवार सतीश कुमार की पहचान हुई है, जबकि दूसरे सवार की पहचान अभी नहीं हो सकी है।
बिनावर। बरेली-मथुरा हाईवे पर चौपाल सागर-खुनक के पास दो बाइक आमने-सामने भिड़ गईं। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। थाना मूसाझाग क्षेत्र के गांव के रहने वाले सतीश कुमार 40 वर्ष बाइक से बदायूं की ओर जा रहे थे। इसी दौरान चौपाल सागर-खुनक के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही थाना बिनावर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया।
पुलिस के मुताबिक दूसरे बाइक सवार की अभी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।
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