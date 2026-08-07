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सहरसा: दो बाइक की टक्कर में पांच घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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सिमरीबख्तियारपुर से महेन्द्र प्रसाद की रिपोर्ट बलवाहाट थाना क्षेत्र के धरमु चौक के समीप

सहरसा: दो बाइक की टक्कर में पांच घायल

सिमरीबख्तियारपुर से महेन्द्र प्रसाद की रिपोर्ट बलवाहाट थाना क्षेत्र के धरमु चौक के समीप शुक्रवार को दो मोटर साइकिलों की आमने- सामने की टक्कर में पांच लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल, सिमरीबख्तियारपुर पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अजय यादव और बृज नारायण यादव की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल, सहरसा रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, मैनवा गांव निवासी अजय यादव और बृज नारायण यादव बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक, जिस पर सरोज रामपुर निवासी मुकेश कुमार, प्रिंस कुमार और रूपेश कुमार सवार थे, से उनकी जोरदार टक्कर हो गई।

हादसे में दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं। मुकेश कुमार और प्रिंस कुमार का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है, जबकि रूपेश कुमार को मामूली चोट आई है। दुर्घटना के बाद कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा।

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