कांवड़ लेने जा रहे युवकों की बाइक भिड़ीं, पांच घायल
सिकंदराराऊ में रविवार की रात कासगंज रोड पर कांवड लेने जा रहे दो बाइक सवार टकरा गए। हादसे में पांच युवक घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां तीन को रेफर किया गया। यह हादसा तेज गति और बहस के कारण हुआ।
सिकंदराराऊ। रविवार की रात्रि कासगंज रोड स्थित गांव नावली पर कांवड लेने शुरू जा रहे दो बाइक सवार आपस में टकरा गये। जिसके चलते पांच युवक घायल हो गये और हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। और सभी घायलों को सीएचसी पर लाकर उपचार कराया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने तीन युवकों को रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार रविवार की रात आगरा क्षेत्र निवासी युवक वाइको पर कांवड लेने के लिए सोरों जा रहे थे। जैसे ही सवार युवक गांव नावली के समीप रात्रि 9:00 बजे के लगभग पहुंचे। इसी दौरान तेज गति से बाइकों को आगे निकलने को लेकर आपस में बहस हो गई और उसी के चलते दोनों बाइकें टकरा गई।
जिस पर सवार पांच युवक रवि पुत्र महेश, रूपेश पुत्र रमेश चंद, प्रेम भंवर पुत्र रामपाल, कप्तान पुत्र श्री गोपाल, देव पुत्र जगदीश निवासी आगरा गिर कर घायल हो गये। हादसे को लेकर मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो तथा सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस पहुंच गई। और घायलों को उपचार के लिए सीएचसी पर लाकर भर्ती कर दिया। इस संदर्भ में कोतवाली प्रभारी शिव कुमार शर्मा का कहना है कि कांवड लेने जा रहे युवकों में आपस में बहस के चलते बाइकों की भिड़ंत हो गई और उसी को लेकर घायल हो गये।
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