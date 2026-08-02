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सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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सारवां थाना अंतर्गत दुलीडीह गांव के 53 वर्षीय दशरथ यादव की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। उनके भाई बहादुर यादव ने बरियातु थाना में 16 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि 12 जुलाई को तेजी से चलाने वाले विश्वदेव सिंह ने उनकी बाइक को ठोकर मारी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज

सारवां,प्रतिनिधि। थाना अंतर्गत दुलीडीह गांव निवासी 53 वर्षीय मृतक दशरथ यादव के भाई बहादुर कुमार यादव द्वारा बरियातु थाना रांची पुलिस के समक्ष 16 जुलाई को दिए गए फर्द बयान के आधार पर सारवां थाना में जेएच 15 एएल 0968 मोटरसाइकिल के चालक परसोडीह निवासी विश्वदेव सिंह के विरूद्ध दुर्घटना का कांड दर्ज कराया गया है। बताया गया है कि उनका भाई 12 जुलाई को बाइक द्वारा घर से देवघर जा रहे थे। पंचानंद बाबा आश्रम हरलाडीह के समीप अभियुक्त द्वारा तेजी व लापरवाही से बाइक चलाते उनके भाई के मोटरसाइकिल में ठोकर मार दिया। जिसमें उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था।

फर्द बयान के आधार पर कांड दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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