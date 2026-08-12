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अंडरपास हादसे में युवक की मौत मामले में मां को मिलेगा पांच लाख का मुआवजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि सड़क हादसे में वाहन चालक की गलती या आय की

अंडरपास हादसे में युवक की मौत मामले में मां को मिलेगा पांच लाख का मुआवजा

गुरुग्राम, गौरव चौधरी। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि सड़क हादसे में वाहन चालक की गलती या आय की सीमा के आधार पर बीमा कंपनी मुआवजे से इनकार नहीं कर सकती। न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी यशविंदर पाल सिंह की अदालत ने कार हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पीड़ित मां को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश जारी किया है।

याचिका का विवरण

सेक्टर-52 निवासी मिथिलेश ने याचिका दायर कर बताया था कि 10 फरवरी 2023 को उनका बेटा उमेश शर्मा अपने दोस्त के साथ कार से जा रहा था। हुडा सिटी सेंटर के पास अंडरपास में अचानक नियंत्रण खोने से कार दीवार से जा टकराई, जिससे गंभीर रूप से घायल उमेश की अस्पताल में मौत हो गई। बीमा कंपनी ने यह तर्क देकर मुआवजे का विरोध किया था कि मृतक स्वयं गाड़ी चला रहा था, उसकी वार्षिक आय 40 हजार रुपये की सीमा से अधिक थी और याचिका गलत अधिनियम के तहत दायर की गई है।

न्यायाधिकरण का आदेश

न्यायikon ने बीमा कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि दुर्घटना के समय मोटर वाहन अधिनियम की संशोधित धारा 164 लागू थी (न कि धारा 163-ए)। धारा 164 के तहत सड़क दुर्घटना में मौत पर पांच लाख रुपये का मुआवजा अनिवार्य है, जिसमें चालक की गलती या आय सीमा का कोई विचार नहीं किया जाता।

बीमा कंपनी की जिम्मेदारी

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मालिक-चालक के पर्सनल एक्सीडेंट कवर (15 लाख रुपये के बीमा कवर) के लिए 914 रुपये का प्रीमियम भी चुकाया गया था, ऐसे में बीमा कंपनी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

सामान्य प्रश्न

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने किस मामले में निर्णय दिया?
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पीड़ित मां को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
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