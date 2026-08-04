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डिग्री मिलना अंत नहीं, असली परीक्षा की शुरुआत अब होगी: सांसद छत्रपाल गंगवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सांसद छत्रपाल गंगवार ने विद्यार्थियों को अपने भविष्य के प्रति सजग रहने और समाज में योगदान देने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने अध्ययन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि जीवन की असली परीक्षा अब शुरू होगी।

डिग्री मिलना अंत नहीं, असली परीक्षा की शुरुआत अब होगी: सांसद छत्रपाल गंगवार
डिग्री मिलना अंत नहीं, असली परीक्षा की शुरुआत अब होगी: सांसद छत्रपाल गंगवार

- शपथ लेना सरल, पर निभाना कठिन पंक्तियों से सांसद ने विद्यार्थियों में भरा उत्साह ‎ - सांसद छत्रपाल गंगवार ने विश्वविद्यालय से जुड़ी अपनी पुरानी यादें साझा कीं, बताया 1979 में यहीं से की थी स्नातकोत्तर की पढ़ाई ‎बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह धूमधाम एवं गरिमामय माहौल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने उपाधि व पदक पाने वाले छात्र-छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ‎

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सम्बोधन में सांसद का दृष्टिकोण

अपने संबोधन में सांसद छत्रपाल गंगवार ने विद्यार्थियों को जीवन के व्यावहारिक पहलू का बोध कराते हुए कहा, दीक्षांत का अर्थ भले ही विश्वविद्यालय की पढ़ाई का अंत हो और हमें प्रमाण पत्र मिल गया हो, लेकिन असली परीक्षा तो अब समाज के बीच जाकर शुरू होगी। जब हम अपने-अपने कर्मक्षेत्र में उतरेंगे, तब हमारी वास्तविक परीक्षा होगी। सांसद छत्रपाल गंगवार ने विश्वविद्यालय से अपना पुराना नाता याद करते हुए कहा कि वह स्वयं भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। उन्होंने वर्ष 1979 में इसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और फिर बी.एड की पढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने कहा कि 50 वर्षों के इतिहास में विश्वविद्यालय ने शून्य से शुरुआत कर आज जो विशाल और गौरवमयी रूप लिया है, उस पर हर किसी को गर्व है। ‎

जीवन में मूल्यों का महत्व

कविता की पंक्तियों से दी प्रेरणा ‎दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों द्वारा ली गई शपथ पर जोर देते हुए उन्होंने काव्य पंक्तियों के माध्यम से जीवन में मूल्यों को धारण करने का संदेश दिया। ‎शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। ‎त्याग और तप के सहारे, इंद्र बनना तो सरल है... ‎ स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर, मद भुलाना ही कठिन है। ‎

समाज के प्रति जिम्मेदारी

अपनी योग्यता का लाभ समाज और देश को दें ‎पूर्व में शिक्षक और प्रधानाचार्य रहे सांसद छत्रपाल गंगवार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यावहारिक परिस्थितियों और कठिनाइयों को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। उन्होंने मेधावी युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी प्रतिभा और योग्यता का उपयोग देश और समाज की प्रगति के लिए करें, जिससे बरेली, उत्तर प्रदेश और पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन हो सके。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सांसद छत्रपाल गंगवार ने विद्यार्थियों को क्या संदेश दिया?
सांसद ने विद्यार्थियों को जीवन के व्यावहारिक पहलू को समझने और समाज में योगदान देने का संदेश दिया।
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