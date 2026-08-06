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ईपीई पर केंटर से टकराया पिकअप, मां-बेटा घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में एक पिकअप केंटर के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक मां-बेटा घायल हो गए। यह घटना मंगलवार की रात हुई जब अवनीत कौर की पिकअप, जो मुरादाबाद जा रही थी, अचानक ब्रेक लगाने वाले केंटर से टकरा गई। घायलों का उपचार चल रहा है और पुलिस अज्ञात केंटर चालक की तलाश में है।

ईपीई पर केंटर से टकराया पिकअप, मां-बेटा घायल

बागपत। ईपीई पर मंगलवार की रात पंजाब से मुरादाबाद जा रहा पिकअप केंटर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार मां-बेटा घायल हो गए। घायलों को चिकित्सक से उपचार दिलवाया गया। पुलिस को हादसे की सूचना दे दी गई है। पंजाब के लुधियान का रहने वाला अवनीत कौर पिकअप चलाता है। अवनीत ने बताया कि मंगलवार की सुबह वह पिकअप में बिस्कुट लादकर मुरादाबाद के लिए चला था। पिकअप में उसकी मां बलबीर कौर भी सवार थी। बताया कि जैसे ही पिकअप खेकड़ा के पास पहुंचा, तो आगे चल रहे केंटर ने अचानक ब्रेक लगा दिए। जिससे पिकअप अनियंत्रित होकर उससे टकरा गया।

हादसे में वह और उसकी मां बलबीर कौर घायल हो गए। अवनीत ने अज्ञात केंटर चालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दे दी है। पुलिस केंटर का पता लगाने में जुटी है।

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