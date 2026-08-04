बेटे का शव मंगाने के लिए मां ने 40 हजार में बंधक रखा खेत

ललीता देवी ने अपने बेटे कर्मपाल का शव तेलंगाना से लाने के लिए 1,08,000 रुपये खर्च किए। वह आर्थिक रूप से कमजोर हैं और शव लाने के लिए खेत बंधक रखा। बेटे की मौत के बाद मां का हाल बेहाल है, जिसने परिवार की स्थिति को और भी खराब कर दिया।

रनिया, प्रतिनिधि। बेटे की मौत का दुख तो था ही, शव को घर तक लाने के लिए पैसे जुटाने की मजबूरी ने मां ललीता देवी का दर्द और बढ़ा दिया। रनिया प्रखंड के बनई गांव की ललीता देवी ने अपने बेटे कर्मपाल सिंह का शव तेलंगाना से मंगाने के लिए फसल लगे खेत को 40 हजार रुपये में बंधक रख दिया। गांव में दरवाजे-दरवाजे घूमकर किसी से 10 हजार, तो किसी से 20 और 30 हजार रुपये कर्ज लिए। रोपनी के लिए खेत बंधक रखकर जुटाए गए 10 हजार रुपये भी शव लाने में खर्च कर दिए। इसके बाद मौत के पांचवें दिन मां अपने बेटे का शव देख सकीं और फूट-फूटकर रो पड़ीं। एक लाख आठ हजार रुपये में घर पहुंचा शव:

शव लाने में खर्च और मुश्किलें ललीता देवी ने बताया कि तेलंगाना से बेटे का शव घर लाने में अब तक कुल एक लाख आठ हजार रुपये खर्च हो चुके हैं। पहले दिन तेलंगाना में एंबुलेंस के छह हजार रुपये, पुलिस और अस्पताल से संबंधित खर्च के लिए 15 हजार रुपये देने पड़े। इसके बाद तेलंगाना से घर तक शव लाने वाली एंबुलेंस का किराया 87 हजार रुपये लगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना बेहद मुश्किल था।

कर्मपाल की यात्रा और दुखद घटना तीन महीने पहले कमाने गया था कर्मपाल:

21 वर्षीय कर्मपाल सिंह करीब तीन महीने पहले मजदूरी करने गोवा गया था। परिवार को उम्मीद थी कि बेटा वहां मेहनत कर कुछ पैसे भेजेगा और घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ललीता देवी और उनके पति कोका सिंह गरीब किसान हैं। दोनों शारीरिक रूप से इतने असमर्थ हैं कि खेती-किसानी या मजदूरी का काम भी नहीं कर पाते। उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा तीन साल पहले दिहाड़ी मजदूरी के लिए हिमाचल प्रदेश गया था, लेकिन तब से उसने परिवार को पैसे नहीं भेजे और भाई की मौत की खबर के बाद भी घर नहीं लौटा।

कर्मपाल की तबीयत और एंबुलेंस यात्रा वारंगल स्टेशन के पास बिगड़ी तबीयत:

कर्मपाल के साथ लौट रहे रनिया के मजदूर सुधीर गोप ने बताया कि गोवा में मजदूरी के दौरान कर्मपाल की तबीयत खराब हो गई थी। वह ट्रेन से घर लौट रहा था। 31 जुलाई की रात तेलंगाना के वारंगल स्टेशन के पास उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुधीर ने रेलवे पुलिस की मदद से उसे एमजीएम वोकेशनल एंड बीवी पैरामेडिकल कॉलेज, कोठवाड़ा, वारंगल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक अगस्त की सुबह करीब तीन बजे उसकी मौत हो गई।

सड़क यात्रा में बाधाएं बारिश से रास्ता बंद, 100 किमी लौटकर निकली एंबुलेंस:

सुधीर गोप ने बताया कि वे एंबुलेंस चालक राजू के साथ शव लेकर घर लौट रहे थे। रास्ते में भारी बारिश के कारण सड़क पर पानी बहने लगा और मार्ग बंद हो गया। एंबुलेंस को करीब 100 किमी वापस लौटकर दूसरे रास्ते से आना पड़ा। करीब 1000 किमी का सफर तय कर जब एंबुलेंस बनई गांव पहुंची तो कीचड़ भरे रास्ते में फंस गई। बाद में ट्रैक्टर की मदद से एंबुलेंस को बाहर निकाला गया।

स्थानीय नेताओं से सहायता विधायक ने मदद का भरोसा दिया था:

बेटे की मौत की सूचना मिलते ही बनई गांव में मातम पसर गया। परिवार ने सरकार, स्थानीय विधायक और सांसद से शव घर तक लाने में मदद की गुहार लगाई थी। घटना की जानकारी तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया को भी दी गई थी। विधायक ने परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा दिया था। अंततः शव गांव पहुंचा, जिसके बाद रीति-रिवाज के साथ कर्मपाल का अंतिम संस्कार किया गया। बेटे के वियोग में मां ललीता देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।