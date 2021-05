मां का प्यार या मां पर अत्याचार? महिला ने ऑक्सीजन लगने के बावजूद बनाईं रोटियां, फोटो वायरल

अपने बच्चों के लिए मां का प्यार निस्वार्थ और असीमित होता है। दुख, दर्द एवं बीमारी में भी वह उनका पेट भरना नहीं भूलती, पर इंटरनेट पर छाये एक फोटो से यूजर्स मां के इसी प्यार को देख भड़क गए। नाराजगी उसकी खराब सेहत के बावजूद खाना बनाने को लेकर दिखी।

दरअसल, वायरल फोटो में एक महिला ऑक्सीजन सपोर्ट पर होने के बावजूद रसोई में रोटियां बनाती दिखी। इसके फोटो के कैप्शन में लिखा गया कि मां का निस्वार्थ प्यार। मां की कभी छुट्टी नहीं होती है। फोटो को देख यूजर्स का गुस्सा भड़क किया। मशहूर गायिका चिन्मयी श्रीपदा ने भी फोटो पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे शेयर करते हुए लिखा, ‘क्या महिलाओं को आराम न करने के लिए मजबूर करने वाला यह निस्वार्थ प्यार का सिलसिला रुक सकता है।’ वहीं तमिल फिल्मकार मोहम्मद अली ने कहा, ‘यह प्यार नहीं है। यह सामाजिक ढांचे के नाम पर गुलामी है।’

