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एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने मां-बेटी को भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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भीटी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत मां-बेटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खोजातपुर गांव में चेकिंग के दौरान रेखा और उनकी बेटी पायल के कब्जे से 1.220 किलोग्राम गांजा बरामद किया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने मां-बेटी को भेजा जेल

भीटी, संवाददाता। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भीटी थाना पुलिस ने मां -बेटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 1.220 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार खोजातपुर गांव में चेकिंग के दौरान पुलिस ने रेखा पत्नी आशीष प्रकाश पांडेय (42 वर्ष) और पायल पांडेय पुत्री आशीष प्रकाश पांडेय (22 वर्ष), निवासी खोजातपुर, थाना भीटी को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से गांजा बरामद हुआ।पुलिस ने बरामदगी के आधार पर दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद माँ और बेटी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।ग्रामीणों

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के बीच चर्चा है कि उक्त घर से लंबे समय से कथित रूप से गांजे की बिक्री की जा रही थी। पुलिस बरामदगी के आधार पर विधिक कार्रवाई के साथ मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

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