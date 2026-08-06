मां-बेटी के बीच संवाद समाज को सशक्त बनाने की आधारशिला
आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के फैसिलिटी सेंटर में एक मां-बेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कुलपति प्रो. संजीव कुमार ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया, जिसमें मां-बेटी के बीच संवाद और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने महिलाओं के स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जानकारी साझा की।
आजमगढ़, संवाददाता। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के फैसिलिटी सेंटर में आयोजित बुधवार को आयोजित मां-बेटी सम्मेलन का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस मौके पर कुलपति ने कहा कि मां और बेटी के बीच स्वस्थ संवाद, जागरूकता एवं विश्वास ही समाज को सशक्त बनाने की आधारशिला है। विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास और स्वास्थ्य के प्रति भी प्रतिबद्ध है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. रजनी त्रिपाठी ने कहा कि महिलाओं और किशोरियों का स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की उन्नति का आधार है। मासिक धर्म स्वच्छता, संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव और एचपीवी टीकाकरण जैसी छोटी-छोटी जागरूकताएं कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को रोक सकती है।
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मधु ने कहा ने कहा कि आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी देखी जाती है। किशोरावस्था से ही बेटियों को अपने शरीर, पोषण और स्वच्छता के बारे में सही जानकारी मिलनी चाहिए। डॉ. स्नेहा सेठ क्लिनिकल एवं पारिवारिक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि आज की पीढ़ी शारीरिक रूप से जितनी सशक्त है, मानसिक रूप से उतनी ही चुनौतियों का सामना कर रही है। तनाव, तुलना और सोशल मीडिया का दबाव हमारी बेटियों के आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। माँ-बेटी के बीच खुला संवाद ही सबसे बड़ी दवा है। संचालन डॉ. ऋतंभरा ने किया। आयोजन प्रो. सुचिता श्रीवास्तव द्वारा किया गया।
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