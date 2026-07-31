मां बोली बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता, प्रेमिका और दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप
आदित्य प्रधान उर्फ मोनू की मां का कहना है कि बेटे ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि प्रेमिका अनुष्का और उसके दोस्त आर्यन ने उसकी हत्या की है। उनका कहना है कि आदित्य ने अनुष्का से शादी करने के लिए पैसे दिए और बाद में अनुष्का ने उसे ब्लैकमेल किया। वे कहते हैं कि आर्यन के पास पिस्टल थी जब आदित्य को गोली लगी।
आदित्य प्रधान उर्फ मोनू की मौत के मामले में मृतक की मां का कहना है कि बेटे ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि प्रेमिका अनुष्का और उसके दोस्त आर्यन ने मिलकर उसकी हत्या की है। उनका कहना है कि आदित्य अनुष्का से शादी करना चाहता था। इसीलिए आदित्य ने सारे जेवरात और हजारों रुपये अनुष्का को दे दिए। घर से भागने और पैसे भेजने की बातचीत मोबाइल में है। बताया कि कुछ समय पहले आदित्य जेल गया था। इसी बीच हल्द्वानी निवासी आर्यन से अनुष्का की बातचीत होने लगी। जब आदित्य जेल से छूटा तो अनुष्का ने उससे मिलना बंद कर दिया और कहा पीछा किया तो तुम्हें खत्म कर दूंगी।
ब्लैकमेल और टैटू से प्रताड़ना
आरोप है कि अनुष्का ने आदित्य को ब्लैकमेल कर कई बार रुपये ऐंठे। न देने पर जान से मारने की धमकी देती थी। अनुष्का ने आर्यन के नाम का टैटू बनवाया और उसकी फोटो आदित्य के मोबाइल पर भेजी।
पिस्टल आर्यन ने रखी थी
आरोप है कि 29 जुलाई की शाम साढ़े चार बजे डिफेंस एनक्लेव कॉलोनी के जोनल पार्क में आदित्य ने अनुष्का को बुलाया था, वहां पर आर्यन भी मौजूद था। आरोप लगाया कि गोली लगने के बाद आर्यन ही पिस्टल रखकर चला गया। आदित्य खुद को गोली नहीं मार सकता।
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