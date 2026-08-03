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चीन में फंसे यश की मां ने डीएम से लगाई गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर की सीमा सिंह ने डीएम कुमार गौरव से मिलकर अपने बेटे यश की शंघाई से वापसी के लिए मदद मांगी है। यश, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही अपनी मां का एकमात्र सहारा है, 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। सीमा ने विदेश मंत्रालय को कई बार मेल भेजा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।

चीन में फंसे यश की मां ने डीएम से लगाई गुहार

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। चीन के शंघाई में फंसे खबड़ा (मझौली खेतल पंचायत) इलाके के यश की मां सीमा सिंह उर्फ निशी सिंह ने सोमवार को डीएम कुमार गौरव से मिलकर आवेदन सौंपा। मां ने यश की वापसी के लिए प्रशासनिक पहल की गुहार लगाई है। डीएम ने सीमा को भरोसा दिलाया कि वह विदेश मंत्रालय में यश की वापसी और उसके संबंध में पूरी जानकारी लेने के लिए मेल भेजेंगे। उन्होंने इस मामले को देखने के लिए एक एडीएम को विशेष जिम्मेवारी दी है。

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यश की माँ की स्थिति

यश की मां ने डीएम को बताया है कि वह कोर्ट से तलाकशुदा महिला है। एक मात्र पुत्र यश ही उनके जीवन का सहारा है। सीमा का कहना है कि वह हृदय, किडनी समेत कई अन्य रोगों से ग्रसित हैं। ऐसे में यश की वापसी नहीं होने पर उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ेगी। सीमा का कहना है कि वह कई बार विदेश मंत्रालय व पीएमओ में ई-मेल भेजकर गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन उनके आवेदन पर अबतक संज्ञान नहीं लिया गया है।

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यश की गिरफ्तारी की जानकारी

सीमा ने बताया है कि उनका पुत्र 28 फरवरी को शंघाई के मार्केट में कुछ सामान खरीदने गया था। वहां किसी स्थानीय से उसका विवाद हो गया। इसके बाद उसे चीन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीन मार्च को अमेरिकी शिपिंग कंपनी ने उसे जानकारी दी कि यश गिरफ्तार हो गया है। इसके बाद से वह लगातार पहल कर रही है।

FAQs

यश की मां ने आवेदन कब सौंपा?
सीमा सिंह ने सोमवार को डीएम कुमार गौरव से मिलकर आवेदन सौंपा।
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