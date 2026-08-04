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मां को बचाने दौड़ा बेटा करंट की चपेट में आया, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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बिल्सी में एक महिला कपड़े उतारते समय करंट की चपेट में आ गईं। उन्हें बचाने के लिए उनके बेटे ने दौड़ लगाई, लेकिन वह भी करंट से चिपक गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां बेटे की मौत हो गई और मां का इलाज जारी है। परिवार में भारी शोक का माहौल है।

मां को बचाने दौड़ा बेटा करंट की चपेट में आया, मौत

बिल्सी। घर के आंगन में कपड़े उतारते समय महिला करंट की चपेट में आ गई। उन्हें बचाने के लिए दौड़ा बेटा भी बिजली की चपेट में आ गया। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां युवक की मौत हो गई, जबकि महिला का इलाज जारी है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। हादसा बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के गांव नाई पिंडरी का है। गांव निवासी गजराम सिंह के 23 वर्षीय पुत्र नवल किशोर के घर के आंगन में बंधे तार पर कपड़े सूख रहे थे। सोमवार शाम उनकी मां रामश्री कपड़े उतारने पहुंचीं। इसी दौरान तार में अचानक करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आ गईं।

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मां को तड़पता देख नवल किशोर उन्हें बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आकर तार से चिपक गया। तभी भतीजे अमन ने दोनों को करंट की चपेट में देखा और डंडे की मदद से किसी तरह तार से अलग किया। इसके बाद परिवार के लोग दोनों को तुरंत बिल्सी लेकर पहुंचे।अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने नवल किशोर को मृत घोषित कर दिया, जबकि रामश्री का इलाज शुरू किया गया। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और गांव में शोक फैल गया। सूचना मिलने पर पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा करंट आने के कारणों की जांच शुरू कर दी। सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि करंट लगने से युवक की मौत की सूचना मिली है। परिवार की ओर से अभी कोतवाली पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि परिजन पोस्टमार्टम कराना चाहेंगे तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना की जांच जारी है।

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