Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

घर से निकलते ही बेटे की हत्या का बनाया था प्लान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

शबाना और उसके प्रेमी ने अपने छह माह के बेटे समीर की हत्या की योजना बनाई। दोनों ने मेरठ पहुंचकर नाले में बच्चे को जिंदा फेंका, जिससे उसकी मौत हो गई। 13 जुलाई को बच्चे की लाश मिली और 26 जुलाई को शबाना को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है।

घर से निकलते ही बेटे की हत्या का बनाया था प्लान

शबाना और उसके इंस्टाग्राम प्रेमी ने छह माह के समीर की हत्या की प्लानिंग पहले से ही बना ली थी। शबाना जब बच्चे को घर से साथ लेकर निकली, उसी समय तय कर लिया था कि बच्चे को मारना है। मेरठ पहुंचने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपियों ने नाले में बच्चे को जिंदा ही फेंक दिया था और डूबने से उसकी मौत हो गई। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सहारनपुर के गंगोह थानाक्षेत्र के गांव दौलतपुर निवासी इमरान की पत्नी शबाना 12 जुलाई को छह माह के बेटे समीर के साथ घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई।

ये भी पढ़ें:दो बच्चों की मां को प्रेमी ने मार डाला; फंदे पर शव लटकाते बेटी ने देखा, लोगों ने दबोचा

इसी बीच 13 जुलाई को मेरठ के नौचंदी क्षेत्र में नाले में एक बच्चे की लाश मिली थी। पहचान नहीं हुई तो पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर बाकी कार्रवाई पूरी कर दी। दूसरी ओर, इमरान ने अपनी पत्नी को हापुड़ के मुदाफरा गांव में विशाल के घर से 26 जुलाई को बरामद कर लिया। बच्चे के बारे में पूछताछ करने पर हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने विशाल और शबाना दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा हुआ। पता चला कि आरोपी शबाना ने पहले से ही बेटे की हत्या की प्लानिंग कर ली थी। घर से निकलने के साथ ही तय था कि समीर की हत्या करनी है। मेरठ पहुंचने के बाद रात के अंधेरे में दोनों को मौका मिल गया और समीर को जिंदा ही नाले में फेंक दिया गया। यहीं पर समीर की मौत हो गई। इस घटना को लेकर शबाना को पूरी जानकारी थी।

ये भी पढ़ें:मां-बेटे की हत्या कर शवों पर डाल दिया था तेजाब
ये भी पढ़ें:छह साल के मासूम की हत्या कर शव झाड़ी में फेंका
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Meerut Murder Boyfriend अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।