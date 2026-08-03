घर से निकलते ही बेटे की हत्या का बनाया था प्लान

शबाना और उसके इंस्टाग्राम प्रेमी ने छह माह के समीर की हत्या की प्लानिंग पहले से ही बना ली थी। शबाना जब बच्चे को घर से साथ लेकर निकली, उसी समय तय कर लिया था कि बच्चे को मारना है। मेरठ पहुंचने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपियों ने नाले में बच्चे को जिंदा ही फेंक दिया था और डूबने से उसकी मौत हो गई। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सहारनपुर के गंगोह थानाक्षेत्र के गांव दौलतपुर निवासी इमरान की पत्नी शबाना 12 जुलाई को छह माह के बेटे समीर के साथ घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई।

इसी बीच 13 जुलाई को मेरठ के नौचंदी क्षेत्र में नाले में एक बच्चे की लाश मिली थी। पहचान नहीं हुई तो पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर बाकी कार्रवाई पूरी कर दी। दूसरी ओर, इमरान ने अपनी पत्नी को हापुड़ के मुदाफरा गांव में विशाल के घर से 26 जुलाई को बरामद कर लिया। बच्चे के बारे में पूछताछ करने पर हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने विशाल और शबाना दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा हुआ। पता चला कि आरोपी शबाना ने पहले से ही बेटे की हत्या की प्लानिंग कर ली थी। घर से निकलने के साथ ही तय था कि समीर की हत्या करनी है। मेरठ पहुंचने के बाद रात के अंधेरे में दोनों को मौका मिल गया और समीर को जिंदा ही नाले में फेंक दिया गया। यहीं पर समीर की मौत हो गई। इस घटना को लेकर शबाना को पूरी जानकारी थी।