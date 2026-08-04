पत्नी समेत छह लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप
जहानाबाद के रेलवे ट्रैक पर मिले शव के मामले में मृतक की मां ने पत्नी और ससुराल वालों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मृतक धर्मेन्द्र की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें विवाद और मारपीट के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने की बातें कही गईं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
जहानाबाद। रेलवे ट्रैक पर मिले शव के मामले में मृतक की मां ने पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतक की मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
मामले का विवरण
थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम सुस्वार निवासी माया देवी पत्नी नन्हेंलाल ने थाना जहानाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि 4 जून 2026 की शाम करीब आठ बजे धर्मेन्द्र कुमार ने अपनी पत्नी रेखा देवी को किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर बात करते हुए देखा। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद और मारपीट हुई। आरोप है कि रेखा देवी ने धर्मेन्द्र को अपमानित करते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी बातें कहीं। रेखा देवी के भाई मुनेंदर और रामवीर पुत्रगण भूपराम, मां, बहनोई हरद्वारी लाल निवासीगण ग्राम नकटा थाना बरखेड़ा तथा राजेश निवासी ग्राम पिपरा थाना सुनगढ़ी भी धर्मेन्द्र के साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार करते थे।
घटनाक्रम की जानकारी
घटना के एक सप्ताह बाद रेखा देवी करीब चार लाख रुपये के जेवर और 15 हजार रुपये नकद लेकर अपने भाई रामवीर के साथ मायके ग्राम गनेशपुर गौटिया चली गई। 13 जुलाई 2026 को जहानाबाद पुलिस ने एक अज्ञात शव की शिनाख्त कराई, जिसमें धर्मेन्द्र की पहचान हुई। प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद जयशंकर सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
सामान्य प्रश्न
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