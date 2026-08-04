Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पत्नी समेत छह लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

जहानाबाद के रेलवे ट्रैक पर मिले शव के मामले में मृतक की मां ने पत्नी और ससुराल वालों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मृतक धर्मेन्द्र की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें विवाद और मारपीट के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने की बातें कही गईं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पत्नी समेत छह लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप

जहानाबाद। रेलवे ट्रैक पर मिले शव के मामले में मृतक की मां ने पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतक की मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:बाइक न मिलने पर विवाहिता कमरे में कैद, पति समेत 6 पर केस

मामले का विवरण

थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम सुस्वार निवासी माया देवी पत्नी नन्हेंलाल ने थाना जहानाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि 4 जून 2026 की शाम करीब आठ बजे धर्मेन्द्र कुमार ने अपनी पत्नी रेखा देवी को किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर बात करते हुए देखा। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद और मारपीट हुई। आरोप है कि रेखा देवी ने धर्मेन्द्र को अपमानित करते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी बातें कहीं। रेखा देवी के भाई मुनेंदर और रामवीर पुत्रगण भूपराम, मां, बहनोई हरद्वारी लाल निवासीगण ग्राम नकटा थाना बरखेड़ा तथा राजेश निवासी ग्राम पिपरा थाना सुनगढ़ी भी धर्मेन्द्र के साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार करते थे।

घटनाक्रम की जानकारी

घटना के एक सप्ताह बाद रेखा देवी करीब चार लाख रुपये के जेवर और 15 हजार रुपये नकद लेकर अपने भाई रामवीर के साथ मायके ग्राम गनेशपुर गौटिया चली गई। 13 जुलाई 2026 को जहानाबाद पुलिस ने एक अज्ञात शव की शिनाख्त कराई, जिसमें धर्मेन्द्र की पहचान हुई। प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद जयशंकर सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

मृतक का नाम क्या था?
मृतक का नाम धर्मेन्द्र कुमार था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News Suicide
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।