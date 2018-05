बड़ी कामयाबी : लश्कर के मोस्ट वॉन्डेट आतंकी शौकत अहमद को चट्टाबाल में सेना ने मारा

जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के चट्टाबल में शनिवार को हुई आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षाबलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। आठ घंटे चली इस मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए थे जिनमें से एक की पहचान हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तेयबा का था।

कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में बताया गया है कि मारा गया आतंकी का नाम शौकत अहमद तक है जो कि लश्कर का शीर्ष कमांडर था और A++ कैटिगरी का मोस्ट वॉन्टेड आतंकी था। शौकत पंजगाम का रहने वाला था।

Chatabal Encounter update

the second terrorist killed in the encounter has been identified as Showkat Ahmad Tak of Panzgam

who was a category A++ terrorist @JmuKmrPolice