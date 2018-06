मुंबईः बीती रात से अभी भी हो रही है बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी- आज और कल हो सकती है भारी वर्षा

मुंबई में देर रात से रूक रूक कर बारिश हो रही है जो अभी भी जारी है। मुंबई के कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया था। यानी आज और कल ( 9 और 10 जून) को भारी बारिश की चेतावनी थी और आज सुबह से मुंबई में बारिश शुरू हो गई है लेकिन अभी यह काफी हल्की है और रूक रूक हो रही है। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद बीएमसी ने दावा किया है कि मुंबई में इस बार कहीं भी वाटर लॉगिंग की परेशानी नहीं होगी क्योकि बीएमसी ने पहले से ही तैयारी कर ली है। मौसम विभाग की माने तो आज और कल मुंबई में मूसलाधार बारिश हो सकती है।

Heavy rain lashes #Mumbai leaving streets water-logged in several parts of the city. Visuals from Mahim area #Maharashtra pic.twitter.com/ter2ovY8M3