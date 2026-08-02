विदेश ::: मॉस्को के रेस्तरां में बम धमाका, तीन की मौत
- विस्फोट में 21 लोग घायल हो गए मॉस्को, एजेंसी। रूस की राजधानी
- विस्फोट में 21 लोग घायल हो गए मॉस्को, एजेंसी। रूस की राजधानी मॉस्को में एक रेस्तरां में शनिवार को बम विस्फोट में हमलावर समेत तीन लोगों की मौत हो गई। रूसी अधिकारियों के हवाले से सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी।रूस की सरकारी समाचार एजेंसी 'आरआईए नोवोस्ती' के अनुसार मॉस्को के कुद्रिन्स्काया स्क्वायर स्थित रेस्तरां में हुए इस विस्फोट में 21 लोग घायल भी हुए हैं। रूस की राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक समिति ने इसकी पुष्टि की है। विस्फोटक लेकर रेस्तरां में प्रवेश करने की कोशिश कर रही एक अज्ञात महिला की विस्फोट में मौत हो गई। इसके अलावा रेस्तरां के एक सुरक्षा गार्ड और एक व्यक्ति की भी जान चली गई।
महिला कथित तौर पर विस्फोटक को रेस्तरां के भीतर ले जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। इसी दौरान विस्फोट हो गया। जांच समिति ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
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