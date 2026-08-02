बम हमला आतंकीवादी कृत्य: महापौर
संदेश::: पूर्व में इस शीर्षक से,,, विदेश ::: मॉस्को के रेस्तरां में बम धमाका,
मॉस्को, एजेंसी। मॉस्को के महापौर सर्गेई सोब्यानिन ने एक रेस्तरां पर हुए बम हमले को बर्बर आतंकवादी कृत्य कहा है, लेकिन यह नहीं बताया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सोब्यानिन ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि शनिवार को मॉस्को में एक बर्बर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस हमले में घायल हुए लोग अभी अस्पतालों में हैं, जहां उन्हें जरूरी उपचार मिल रहा है।
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