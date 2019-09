दिल्ली में अंधेरे वाले स्थानों पर दो लाख से ज्यादा स्ट्रीटलाइट लगाये जाएंगे: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार 'मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना' के तहत समूचे शहर में अंधेरे वाले स्थानों पर 2.1 लाख स्ट्रीट लाइट लगाएगी।

Delhi CM Arvind Kejriwal: To end dark spots in Delhi, 'Mukhya Mantri Street Light Yojana' will be implemented in the city under which 2.1 lakh street lights will be installed. These lights will be controlled by sunlight sensor. pic.twitter.com/yorLWOkrbd