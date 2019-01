गुरुग्राम: 4 मंजिला इमारत ढहने से करीब 8 लोग दबे, बचार्व कार्य में लगी NDRF की टीमें

हरियाणा (Haryana) के गुरुग्राम (Gurugram) में गुरुवार सुबह एक हादसा हो गया। यहां के उल्लावास गांव में एक चार मंजिला इमारत (Building Collapsed) ढह गई। इमारत में बताया जा रहा है कि करीब आठ लोग दबे हुए हैं। हादसे के बाद से ही बचाव कार्य जारी है।

#Haryana: Three NDRF teams rushed to the site of building collapse in Ullawas, Gurugram. More than five people are trapped after a four-storey building collapsed early morning today pic.twitter.com/42P4vlEL7i