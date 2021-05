अगले 3 दिनों में राज्यों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन की 7 लाख से अधिक खुराक 

भारत इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते बदतर हालातों से जूझ रहा है। लोग लगातार संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और मौतें भी तेजी से हो रही हैं। इस सब के बीच वैक्सीन ही एक मात्र विकल्प दिखाई पड़ता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा अब तक राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों को 18 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक प्रदान की गई हैं। 90 लाख से अधिक खुराक अभी भी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उपलब्ध हैं। इसके अलावा 7 लाख से अधिक खुराक अगले 3 दिनों में राज्यों को दी जाएगी।

इधर, भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब लोगों को मनचाही वैक्सीन लगाने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए कोविन पोर्टल पर बदलाव किए गए हैं। इसी कड़ी में अब कोविन पर टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने से पूर्व यह भी देखा जा सकेगा कि किस टीकाकरण केंद्र पर कौन सा टीका लग रहा है। साथ ही उम्र के हिसाब से टीकाकरण केंद्रों खोजने की सुविधा भी प्रदान की गई है। क्योंकि सभी केंद्रों में सभी उम्र के लोगों को टीके नहीं लगते हैं।

