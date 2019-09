पश्चिम बंगाल के हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स की नेफ्था क्रैकर यूनिट में आग लगने से 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए कोलकाता के एक अस्पताल में भेजा गया है।

West Bengal: More than 10 persons injured after fire breaks out at Naphtha Cracker Unit of Haldia Petrochemicals. Injured have been sent to a hospital in Kolkata for treatment. pic.twitter.com/WTcqW9shKW