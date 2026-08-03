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जिला कारागार में बंदियों को बांटी श्रीमद्भगवद्गीता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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फोटो सामाजिक संस्था ने गीता बांट कर दिया नैतिक जीवन का संदेश देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। सामाजिक संस्था जन जागरण अभियान समिति ने सोमवार को जिला काराग

जिला कारागार में बंदियों को बांटी श्रीमद्भगवद्गीता

देश देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता।

सामाजिक संस्था जन जागरण अभियान समिति ने सोमवार को जिला कारागार में बंदियों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास के उद्देश्य से श्रीमद्भगवद्गीता बांटी और गीता के संदेश को जीवन में उतारने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

कार्यक्रम की महत्ता

मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक-जेल दधिराम मौर्य ने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता जीवन जीने की श्रेष्ठ कला सिखाने वाला प्रेरणास्रोत है। इसके उपदेश व्यक्ति को सत्य, अनुशासन, आत्मसंयम और कर्मयोग का मार्ग दिखाते हैं तथा बंदियों के सकारात्मक पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विशिष्ट अतिथि जेल अधीक्षक पवन कोठारी ने संस्था की पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बंदियों को आत्मचिंतन और जीवन में नई दिशा प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। मुख्य वक्ता आचार्य डॉ. बिपिन जोशी ने गीता के श्लोकों का सरल भावार्थ समझाते हुए कहा कि गीता का संदेश संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है और आत्मपरिवर्तन की प्रेरणा देता है।

संस्थान की भूमिका

संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष स्वप्निल सिन्हा ने कहा कि समिति समाज में नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम का संचालन सचिव विवेक श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर समाजसेवी विनीत श्रीवास्तव, आयुष्मान गुप्ता और अमित खेरा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमोद बेलवाल, धनंजय कुकरेती, विजय शुक्ला उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

जन जागरण अभियान समिति ने क्या आयोजन किया?
जन जागरण अभियान समिति ने जिला कारागार में बंदियों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए श्रीमद्भगवद्गीता बांटी।
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