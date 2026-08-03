बीइईओ ने की मासिक गुरू-गोष्ठी, दिए कई आवश्यक दिशा-निर्देश

प्रखंड मुख्यालय स्थित प्लस टू उच्च विद्यालय पाकुड़िया में सोमवार को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सुमिता मरांडी की अध्यक्षता में मासिक गुरु गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड के सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी शिक्षक, संकुल साधन सेवी, बीआरपी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। गुरु गोष्ठी में विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। बीईओ ने सभी शिक्षकों को विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर नियमित रूप से दर्ज करने, प्रोजेक्ट रेल परीक्षा के परिणाम समय पर अपलोड करने तथा विद्यालयों को प्राप्त पाठ्यपुस्तकों का ऑनलाइन अद्यतन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

साथ ही विद्यार्थियों के आधार कार्ड, बैंक खाते एवं छात्र प्रोफाइल शीघ्र पूर्ण करने पर बल देते हुए कहा कि इससे छात्रवृत्ति सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। बैठक में नामांकन अभियान एवं डहर कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में वितरित साइकिलों के सामाजिक अंकेक्षण, प्रसाद ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, विद्यालयों में विशेष आधार शिविर के आयोजन, विद्यालय भवन, शौचालय, शुद्ध पेयजल, किचन शेड एवं मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता की भी समीक्षा की गई। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट, आगामी परीक्षाओं की तैयारी, विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के पुनर्गठन तथा विभिन्न डिजिटल ऐप्स के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों के नियमित अद्यतन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के अंत में अधिकारियों ने शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित अनुश्रवण एवं सरकार की सभी शैक्षणिक योजनाओं के समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। मौके पर बीपीओ बीरनाल सोरेन, बीआरपी उमाकांत, रिसोर्स टीचर कवि कुमार, राजकुमार मंडल, सभी सीआरपी, बीआरपी तथा प्रखंड के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित थे।