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किशनगंज : डीएम, एसपी का ईवीएम वेयर हाउस का संयुक्त निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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किशनगंज में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इस अवसर पर कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

किशनगंज : डीएम, एसपी का ईवीएम वेयर हाउस का संयुक्त निरीक्षण

किशनगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी - सह- जिला पदाधिकारी नवीन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार द्वारा पुरानी अनुमंडल कार्यालय किशनगंज के समीप अवस्थित ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का संयुक्त रूप से मासिक निरीक्षण किया गया । ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है । साथ ही साफ सफाई की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ।इस अवसर पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गण उपस्थित थें।

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