यू विन पोर्टल पर टीकाकरण के सभी डाटा अपलोड करने का निर्देश
बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। डॉ. साहिर पाल की अध्यक्षता में सभी शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के अधिकारी और प्रतिनिधियों ने टीकाकरण, टीबी जांच, और गर्भवती महिलाओं की काउंसिलिंग पर चर्चा की। सभी एएनएम को डेटा प्रविष्टि हेतु 3 अगस्त तक का समय दिया गया।
सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में बुधवार को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मासिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल ने की। इसमें सभी शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य प्रबंधक, शहरी एएनएम, कोल्ड चेन हैंडलर, पीरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि तथा पीएसआई इंडिया की प्रतिनिधि उपस्थित रहीं। बैठक के दौरान शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में संचालित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा की गई तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। सिविल सर्जन ने शहरी आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित एएनएम को निर्देश दिया कि यू-विन पोर्टल पर टीकाकरण से संबंधित लंबित डाटा की प्रविष्टि 3 अगस्त तक हर हाल में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर बैकलॉग पूर्ण नहीं होने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सभी एएनएम को निर्देशित किया गया कि वे अपने कार्यक्षेत्र की आंगनबाड़ी में आने वाली गर्भवती महिलाओं की नियमित काउंसिलिंग करें। शहरी क्षेत्र में संचालित युवा मैत्री केंद्रों के प्रभावी संचालन, सभी शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित रूप से टीबी जांच सुनिश्चित करने तथा जिन संस्थानों में जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां से सैंपल संग्रह कर निकटवर्ती शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजने के निर्देश भी दिए गए।
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