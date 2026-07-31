यू विन पोर्टल पर टीकाकरण के सभी डाटा अपलोड करने का निर्देश

सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में बुधवार को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मासिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल ने की। इसमें सभी शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य प्रबंधक, शहरी एएनएम, कोल्ड चेन हैंडलर, पीरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि तथा पीएसआई इंडिया की प्रतिनिधि उपस्थित रहीं। बैठक के दौरान शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में संचालित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा की गई तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। सिविल सर्जन ने शहरी आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित एएनएम को निर्देश दिया कि यू-विन पोर्टल पर टीकाकरण से संबंधित लंबित डाटा की प्रविष्टि 3 अगस्त तक हर हाल में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।