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पेंशनरों ने आठवें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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उत्तर प्रदेश पेंशनर कल्याण परिषद की मासिक बैठक ओमप्रकाश त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग में लाने और चिकित्सा बिलों के समय पर सत्यापन के मामलों पर चर्चा की गई। रक्षपाल सिंह ने पेंशनरों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई।

पेंशनरों ने आठवें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने की मांग

शाहजहांपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश पेंशनर कल्याण परिषद की मासिक बैठक मंगलवार को ओमप्रकाश त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में भारत सरकार के कथित पेंशन संबंधी प्रावधानों पर चर्चा करते हुए पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग के दायरे में लाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का समय पर सत्यापन कराने, प्रांतीय अधिवेशन की तैयारियों और सदस्यता अभियान को गति देने पर विचार-विमर्श किया गया। रक्षपाल सिंह ने कहा कि पेंशनरों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में आरडी तिवारी, पंकज वाजपेई, उमेश चंद्र पाठक, दिनेश सक्सेना और विष्णु प्रकाश गुप्ता सहित कई पेंशनर मौजूद रहे।

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