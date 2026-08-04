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ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक बाह्य निरीक्षण, सुरक्षा व अग्निशमन तैयारियों की परखी व्यवस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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लखीसराय, निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार अगस्त 2026 का मासिक बाह्य निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सभी उपकरणों के परीक्षण का निर्देश दिया। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निरीक्षण पारदर्शिता के साथ पूरा किया गया।

ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक बाह्य निरीक्षण, सुरक्षा व अग्निशमन तैयारियों की परखी व्यवस्था

लखीसराय, एक प्रतिनिधि। निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के निर्देशानुसार सोमवार को लखीसराय स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी में अवस्थित ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का अगस्त 2026 का मासिक बाह्य निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में किया गया।

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निरीक्षण की प्रक्रिया

निरीक्षण के दौरान विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए वेयरहाउस के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण से पूर्व सभी आवश्यक अभिलेखों एवं दस्तावेजों की औपचारिकताएं पूरी की गईं। इसके बाद जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने भवन की सुरक्षा, बिजली की वायरिंग, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता एवं उनकी कार्यशील स्थिति, आग से बचाव के उपाय तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा संसाधनों की जांच की। संबंधित अधिकारियों को सभी सुरक्षा उपकरणों का नियमित परीक्षण कराने तथा किसी भी प्रकार की कमी मिलने पर तत्काल उसे दूर करने का निर्देश दिया।

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सरकारी अधिकारियों की जानकारी

जिलाधिकारी ने भवन प्रमंडल विभाग के अधिकारियों से वेयरहाउस भवन के रखरखाव, मरम्मत एवं संरचनात्मक सुरक्षा की जानकारी भी प्राप्त की। साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारियों से बिजली व्यवस्था, वायरिंग एवं विद्युत सुरक्षा मानकों के संबंध में आवश्यक जानकारी लेकर समय-समय पर जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जिला आईटी मैनेजर, एनआईसी पिंटू कुमार, जिला अग्निशमन पदाधिकारी विनीता लता, कार्यपालक अभियंता (विद्युत), कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, लखीसराय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

पारदर्शिता सुनिश्चित करना

विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी निरीक्षण प्रक्रिया में भाग लिया और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया गया। निरीक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी रूपेश डिजिटल स्टूडियो के वीडियोग्राफर द्वारा कराई गई, ताकि पूरे निरीक्षण का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके। निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मासिक निरीक्षण का उद्देश्य ईवीएम एवं वीवीपैट की सुरक्षा, पारदर्शिता तथा निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति सभी राजनीतिक दलों का विश्वास बनाए रखना है। जिलाधिकारी ने कहा कि वेयरहाउस की सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण जारी रहेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लखीसराय में ईवीएम और वीवीपैट का निरीक्षण किसकी अध्यक्षता में किया गया?
लखीसराय में ईवीएम और वीवीपैट का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में किया गया।
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