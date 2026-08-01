जिले में सामान्य से 46 फीसदी कम हुई वर्षा

गाजीपुर में इस वर्ष मानसून उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका है। 1 जून से 31 जुलाई तक मात्र 188.6 मिमी बारिश हुई है। धान की फसल सूखने लगी है और किसान सिंचाई के लिए वैकल्पिक साधनों का सहारा ले रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सही बारिश नहीं हुई तो उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा।

गाजीपुर, संवाददाता। जनपद में इस वर्ष मानसून उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका है। एक जून से 31 जुलाई तक जिले में महज 188.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में 350.6 मिमी सामान्य वर्षा होनी चाहिए थी। यानी इस बार जिले में सामान्य से करीब 46 प्रतिशत कम बारिश हुई है। वर्षा की कमी का सीधा असर खेती-किसानी पर दिखाई देने लगा है। पर्याप्त पानी नहीं मिलने से धान की फसल सूखने लगी है और किसान सिंचाई के वैकल्पिक साधनों का सहारा लेने को मजबूर हैं। जिले में पिछले तीन वर्षों की तुलना करें तो वर्ष 2026 का मानसून सबसे कमजोर साबित हो रहा है। वर्ष 2024 में मानसून सामान्य से बेहतर रहा था और जुलाई में 176.35 एमएम अच्छी वर्षा के चलते किसानों को खेती में काफी राहत मिली थी। वहीं वर्ष 2025 में भी बारिश सामान्य के करीब रही और जुलाई में 148.57 एमएम सामान्य वर्षा दर्ज की गई थी। लेकिन इस वर्ष मानसून की रफ्तार बेहद धीमी रही, जिससे किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है。

बारिश की कमी का प्रभाव बारिश की कमी का सबसे अधिक असर धान की खेती पर पड़ा है। कई स्थानों पर रोपाई का कार्य प्रभावित हुआ है, जबकि जिन खेतों में रोपाई हो चुकी है वहां पर्याप्त नमी नहीं मिलने से पौधे सूखने लगे हैं। नहरों में पर्याप्त पानी नहीं होने और बारिश नहीं होने से किसान निजी नलकूपों और डीजल पंपों के जरिए सिंचाई कर रहे हैं। इससे खेती की लागत भी बढ़ गई है।

उत्पादन पर असर कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि धान की फसल के शुरुआती विकास के लिए लगातार वर्षा और खेतों में पर्याप्त जलभराव आवश्यक होता है। यदि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कृषि विभाग भी जिले में वर्षा की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसानों को उपलब्ध संसाधनों से सिंचाई करने की सलाह दे रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मानसून की सक्रियता फिलहाल कमजोर बनी हुई है। हालांकि विशेषज्ञों को उम्मीद है कि अगस्त के पहले और दूसरे सप्ताह में मानसून फिर सक्रिय हो सकता है। यदि जल्द अच्छी बारिश होती है तो फसलों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक सूखे जैसे हालात बने रहने पर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में जिले के किसान अब आसमान की ओर टकटकी लगाए अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं।