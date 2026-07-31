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मानसून कमजोर, किसान डीजल पंप और बोरिंग के सहारे कर रहे धान की रोपाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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असरगंज प्रखंड क्षेत्र में मानसून कमजोर होने से धान की रोपाई प्रभावित हो रही है। पिछले 15 दिनों से बारिश नहीं होने से खेत सूखने लगे हैं। किसान बोरिंग और डीजल पंप से पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लागत बढ़ गई है और अनुदान नहीं मिल रहा है। छोटे एवं मध्यम किसान बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मानसून कमजोर, किसान डीजल पंप और बोरिंग के सहारे कर रहे धान की रोपाई

असरगंज, निज संवाददाता। असरगंज प्रखंड क्षेत्र में मानसून के कमजोर होने के कारण इस बार धान की रोपाई प्रभावित हो रही है। पिछले लगभग 15 दिनों से इलाके में मूसलाधार बारिश नहीं होने से खेत सूखने लगे हैं, जबकि धान की पौधा पूरी तरह तैयार हो चुकी है। क्षेत्र के अमैया, चौरगांव, जोरारी, मकबा और सजुआ पंचायत की बहियारों में कुछ किसान बोरिंग के सहारे रोपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, आर्थिक रूप से संपन्न किसान नहर, पोखर, चेकडैम और बोरिंग से डीजल पंप सेट चलाकर किसी तरह खेतों में पानी पहुंचा रहे हैं।ममई गांव के किसान मनोज यादव, सुरेश यादव, गोपाल यादव, शंकर यादव, सुधीर यादव, पिंकू पांडे और किशोरी पांडे ने बताया कि डीजल इंजन चलाकर रोपाई करने से खेती की लागत काफी बढ़ गई है।

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तेज धूप के कारण रोपे गए खेतों में हर दूसरे दिन पानी देना पड़ रहा है। किसानों के अनुसार अभी रोपाई में लगे मजदूर 300 और अन्य कृषि काम करने वाले मजदूर 500 रुपए प्रतिदिन ले रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि डीजल से सिंचाई पर कृषि विभाग की ओर से कोई अनुदान नहीं मिल रहा है। इधर अधिकांश छोटे और मध्यम किसान मूसलाधार बारिश की आस में हैं।

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