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अगले दो दिन छाए रहेंगे हल्के बादल, उसके बाद होगी बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची समेत पूरे राज्य में अगले दो दिनों तक मानसून कमजोर रह सकता है। विभिन्न जिलों में गरज और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में पूर्वी सिंहभूम में 66.4 मिमी बारिश हुई। राज्य में अब तक कुल 376.2 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य औसत से 29 फीसदी कम है।

अगले दो दिन छाए रहेंगे हल्के बादल, उसके बाद होगी बारिश

रांची, वरीय संवाददाता। रांची समेत राज्य में अगले दो दिनों के दौरान मानसून कुछ कमजोर रह सकता है। इससे राज्य में कहीं-कहीं बादल छाए रहेंगे। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में गरज और तेज हवा के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। इस दौरान पूरे राज्य में कुछेक जगहों पर बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश पूर्वी सिंहभूम के गुरबांधा में 66.4 मिमी हुई। धनबाद में 24 मिमी बारिश हुई। राज्य में एक जून से लेकर अब तक 376.2 मिमी बारिश हो चुकी है। यह बारिश सामान्य औसस बारिश 5078.2 मिमी से 29 फीसदी कम है।

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वहीं, रांची में इस अवधि के दौरान 439.7 मिमी बारिश हुई जो कि सामान्य बारिश 521.7 मिमी से 16 फीसदी कम है।

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