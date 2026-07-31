अगले दो दिन छाए रहेंगे हल्के बादल, उसके बाद होगी बारिश
रांची समेत पूरे राज्य में अगले दो दिनों तक मानसून कमजोर रह सकता है। विभिन्न जिलों में गरज और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में पूर्वी सिंहभूम में 66.4 मिमी बारिश हुई। राज्य में अब तक कुल 376.2 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य औसत से 29 फीसदी कम है।
रांची, वरीय संवाददाता। रांची समेत राज्य में अगले दो दिनों के दौरान मानसून कुछ कमजोर रह सकता है। इससे राज्य में कहीं-कहीं बादल छाए रहेंगे। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में गरज और तेज हवा के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। इस दौरान पूरे राज्य में कुछेक जगहों पर बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश पूर्वी सिंहभूम के गुरबांधा में 66.4 मिमी हुई। धनबाद में 24 मिमी बारिश हुई। राज्य में एक जून से लेकर अब तक 376.2 मिमी बारिश हो चुकी है। यह बारिश सामान्य औसस बारिश 5078.2 मिमी से 29 फीसदी कम है।
वहीं, रांची में इस अवधि के दौरान 439.7 मिमी बारिश हुई जो कि सामान्य बारिश 521.7 मिमी से 16 फीसदी कम है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें