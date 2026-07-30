राज्य में अगले चार दिन कई स्थानों पर बारिश के आसार

राज्य में मानसून ने रफ्तार पकड़ी है। रांची समेत अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले चार दिनों में अधिक बारिश की संभावना है। बारिश में कमी का प्रतिशत 25% हो गया है। रांची में तापमान सामान्य बना हुआ है।

रांची, वरीय संवाददाता। राज्य में जिस तरह मानसून ने रफ्तार पकड़ी है, उसने बारिश अब सामान्य होने के करीब है। रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। हल्की से मध्यम स्तर की बारिश भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले चार दिन के दौरान राजधानी समेत पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे और कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। राज्य में गुरुवार को रांची समेत दिन के दौरान रुक-रुक कर बारिश होती रही। वहीं, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, देवघर समेत कुछ जगहों पर बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश पूर्वी सिंहभूम में 32.0 मिमी बारिश हुई। जबकि बुधवार से गुरुवार सुबह तक राज्य में पूर्वी सिंहभूम में 37.2 मिमी, धनबाद में 36.6 मिमी, सिमडेगा में 27.0, रांची में 22.4 मिमी, गिरिडीह में 20.0, नाला 17.4 मिमी समेत अन्य जिलों में भी रुक रुक कर होती रही。

राजधानी में सामान्य के लिए 15% बारिश की जरूरत राज्य में मानसून में कमी का प्रतिशत अब 25 फीसदी पर आ गया है। इस मानसून सीजन में एक जून से लेकर 31 जुलाई तक राज्य में 372.6 मिमी बारिश हुई। यहां सामान्य 499.3 मिमी से 25 फीसदी कम है। वहीं, राजधानी में इस दौरान 435.3 मिमी बारिश हुई जो सामान्य बारिश 511.7 मिमी से मात्र 15 फीसदी कम है। यहां बारिश सामान्य हो गयी है।

मौसम विभाग की भविष्यवाणी मौसम विभाग के अनुसार देश के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर केद्रित रहनेवाले मानसून ट्रफ फिलहाल जैसलमेर, रायसेन, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपर कायम गहरा निम्न दबाव, विदर्भ, गोपालपुर होते हुए मध्य खाड़ी के दक्षिणी दिशा की ओर गुजर रहा है। इसके उत्तर में स्थित होने के कारण झारखंड में बादल छाए रहेंगे।

तापमान की स्थिति लगातार बारिश होने से राजधानी में तापमान सामान्य है। दिन में रुक रुक कर बारिश होने से अन्य जिलों के तापमान में भी कमी आयी है। रांची का अधिकतम 30.0 डिग्री और न्यूनतम 22.9 डिग्री रहा। वहीं सरायकेला का अधिकतम सर्वाधिक 34.0 डिग्री रहा।