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जिले में अगले 24 घंटे मेहरबान रहेगा मानसून, 90 फीसदी बादल और झमाझम बारिश के आसार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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जिले में अगले 24 घंटे मेहरबान रहेगा मानसून, 90 फीसदी बादल और झमाझम बारिश के आसार जिले में अगले 24 घंटे मेहरबान रहेगा मानसून, 90 फीसदी बादल और झमाझम बा

जिले में अगले 24 घंटे मेहरबान रहेगा मानसून, 90 फीसदी बादल और झमाझम बारिश के आसार

कटिहार, वरीय संवाददाता। जिले में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। अगले 24 घंटे तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने के संकेत हैं। आसमान पर करीब 90 प्रतिशत बादलों का डेरा रहेगा और देर रात तक जिले के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिर रहा, जबकि रात में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पुरवा हवा 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के कारण वातावरण में नमी बनी रहेगी और रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है। रविवार दोपहर जिले का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन अधिक नमी के कारण लोगों को 40 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी का एहसास हुआ। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी की आशंका जताई है। पूरे दिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है।

बारिश की संभावनाएं

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार रविवार को करीब 9.3 मिमी, तीन अगस्त को 31 मिमी, चार अगस्त को 24 मिमी, पांच अगस्त को 23 मिमी तथा छह अगस्त को 54 मिमी तक वर्षा होने की संभावना है। लगातार बारिश से मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा, हालांकि अधिक आर्द्रता के कारण दोपहर के समय उमस लोगों को परेशान कर सकती है।

कृषि पर प्रभाव

मानसून की सक्रियता का सबसे अधिक लाभ कृषि क्षेत्र को मिलने की उम्मीद है। जिले में धान की रोपनी लगभग अंतिम चरण में है और खेतों में पर्याप्त नमी रहने से पौधों की बढ़वार बेहतर होगी। मक्का सहित अन्य खरीफ फसलों के लिए भी यह मौसम अनुकूल माना जा रहा है। हालांकि लगातार वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत होगी, ताकि जलभराव से फसल प्रभावित न हो।

किसानों के लिए सलाह

कृषि वैज्ञानिक पंकज कुमार ने कहा कि वर्तमान मौसम धान की खेती के लिए काफी लाभदायक है। जिन किसानों की रोपाई पूरी हो चुकी है, वे खेतों में अनावश्यक जलभराव नहीं होने दें। बारिश के दौरान रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करें। वर्षा रुकने के बाद ही दवाओं का प्रयोग करें, ताकि उनका पूरा लाभ फसल को मिल सके। उन्होंने किसानों से मौसम पूर्वानुमान पर लगातार नजर रखते हुए कृषि कार्यों की योजना बनाने की अपील की।

सावधानियों की आवश्यकता

इधर मौसम विभाग ने लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। गरज-चमक और वज्रपात के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। लगातार सक्रिय मानसून को देखते हुए प्रशासन भी मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

प्रमुख प्रश्न

कटिहार में मानसून कब सक्रिय हुआ?
कटिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है।
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