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विपक्ष के नारों के बीच बिना चर्चा के अनुपूरक बजट पास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- सपा और कांग्रेस विधायक विधानसभा के वेल में राम मंदिर मसले पर करते रहे

विपक्ष के नारों के बीच बिना चर्चा के अनुपूरक बजट पास

- सीएजी रिपोर्ट रखी गई, दोनों सदन तय तारीख से एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित

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लखनऊ, विशेष संवाददाता।

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मानसून सत्र की शुरुआत से ही सत्ता और विपक्ष के बीच चला आ रहा गतिरोध बुधवार को भी जारी रहा। विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के 59019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास हो गया। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही तय तारीख के एक दिन पहले यानी बुधवार को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष की नारेबाजी के बीच सीएजी रिपोर्ट और संभल मामले की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट भी दोनों सदनों में रखी गई।

विपक्ष द्वारा हंगामा

इससे पहले सुबह 11 बजे जैसे की सदन की कार्यवाही शुरू हुई विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को विपक्षी सदस्यों द्वारा किए गए हंगामे पर अपनी नाराज़गी जताई। उन्होंने सपा के संग्राम यादव को बोलने की अनुमति दी तो उन्होंने राममंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग की। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने भी इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते हुए कहा कि नियम-311 के तहत चर्चा की जा सकती है लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सहमत नहीं हुए। इस पर सुबह 11.22 मिनट पर ही सपा सदस्य वेल में उतर आए और नारेबाजी करने लगी। इसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष अपनी पीठ से उठकर चले गए और बाद में सदन की कार्यवाही पहले आधा घंटे फिर 12.20 मिनट तक और बाद में दोपहर एक बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

अनुपूरक बजट का पास होना

सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो सपा और कांग्रेस विधायक वेल में ही डटे रहे और अयोध्या के राम मंदिर मामले पर नारेबाजी करते रहे। विपक्ष की नारेबाजी न थमती देखकर विधानसभा में प्रक्रियागत काम निपटाए जाते रहे। सभी मदें निपटाए जाने के बाद विधानसभा में अनुपूरक बजट बिना चर्चा के ही पास करवाए जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया।

विधान परिषद का दृष्टिकोण

उधर, विधान परिषद में जैसे ही अनुपूरक पास करवाने के लिए प्रस्ताव रखा गया, सपा विधायकों ने इस पर ऐतराज कर दिया। अनुपूरक बजट लाने के औचित्य पर सवाल खड़े किए और चर्चा कराए जाने की मांग करने लगे। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के ऐतराज को दरकिनार करते हुए ध्वनिमत से बजट पास हो गया। मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक चलाया जाना था। हालांकि, विधान सभा में पूरे सत्र में किसी भी मसले पर कोई चर्चा नहीं हो सकी।

मदरसा विधेयक की वापसी

सपा सरकार में पास मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 बुधवार को दोनों सदनों से वापस ले लिया गया। राज्यपाल ने इसे वापस लेने की मंजूरी दे दी थी। सपा सरकार में मदरसा शिक्षकों का वेतन समय से न दिए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज करवाए जाने के लिए यह विधेयक लाया गया था। दोनों सदनों से पास होने के बाद इसे तत्कालीन राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा गया था। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को इसकी समीक्षा के लिए भेजा था, जिस पर केंद्र सरकार ने इस विधेयक को वापस लेने का सुझाव दिया था। केंद्र सरकार के सुझाव पर योगी कैबिनेट पहले ही इसे वापस लेने को मंजूरी दे चुकी थी। इसके बाद बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में इस विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे हंगामे के बीच ध्वनिमत से बिना चर्चा के पास कर दिया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन सा बजट पास किया गया?
59019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास किया गया।
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