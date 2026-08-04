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यूपी में पूरी ताकत से लौटा मानसून, 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार, बिहार, हरियाणा और राजस्थान की चक्रवाती हवाओं के असर से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अगले दो-तीन दिनों में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है। 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

यूपी में पूरी ताकत से लौटा मानसून, 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी ताकत से लौट आया है। मौसम विभाग के मुताबिक, मानसूनी ट्रफ लाइन के खिसकने और बिहार, हरियाणा व राजस्थान के चक्रवाती हवाओं के असर से मैदानी इलाकों में नमी काफी बढ़ गई है। इसके चलते अगले दो-तीन दिनों तक प्रदेश के बड़े हिस्से में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान है। कुल 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इन जिलों में हीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश और मेघगर्जन की संभावनाहै। मौसम विभाग ने छह जिलों कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी के लिए अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेन्ज अलर्ट है।

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वहीं, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी समेत 40 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। लखनऊ के अमौसी में पिछले 24 घंटे के दौरान 66.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो इस मानसून सीजन की पहली भारी बारिश है। कन्नौज का छिबरामऊ 125 मिमी वर्षा के साथ प्रदेश में सबसे ऊपर रहा।24 घंटे में दर्ज मुख्य बारिश (मिमी में)छिबरामऊ (कन्नौज): 125 (प्रदेश में सबसे ज्यादा)नानपारा (बहराइच): 104चकरनगर (इटावा): 100अयोध्या: 94.8लखनऊ (अमौसी): 66.6 (सीजन की पहली भारी बारिश)

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