मानसून फिर सक्रिय, अगले दो-तीन दिन बारिश के आसार
अलीगढ़ में मानसून फिर सक्रिय हो गया है, जिसके चलते मंगलवार को कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, निम्न वायुदाब प्रणाली के प्रभाव से अगले 48 से 72 घंटों तक मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री व न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। निम्न वायुदाब प्रणाली के धीरे-धीरे उत्तरी दिशा की ओर स्थानांतरित होने के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है। मंगलवार सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे। उमस के बीच दोपहर बाद कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दिन के तापमान में भी करीब चार डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में सक्रिय निम्न वायुदाब प्रणाली मानसूनी हवाओं को मजबूती प्रदान कर रही है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में अगले दो से तीन दिनों तक मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था, जो मंगलवार को सही साबित हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने और निम्न वायुदाब के उत्तर की ओर बढ़ने से वर्षा गतिविधियों में तेजी आई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 48 से 72 घंटों तक बादल छाए रहने, रुक-रुक कर बारिश होने व कहीं-कहीं तेज वर्षा के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट आने के साथ मौसम सुहावना बना रहेगा। मंगलवार को अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री व न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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