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कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल में विशेष गश्त जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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पहाड़ों पर मानसूनी बारिश से कार्बेट टाईगर रिजर्व में जंगलों के रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं। वन्यजीव सुरक्षा के तहत विशेष गश्त की जा रही है। रेंजर एनके रूवाली के अनुसार, तस्करों की घुसपैठ की संभावना से निपटने के लिए वर्षाकाल के दौरान सघन गश्त चल रही है।

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल में विशेष गश्त जारी

पहाड़ों पर मानसूनी बारिश से कार्बेट टाईगर रिजर्व के भीतर जंगलों के रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वन तथा वन्यजीव सुरक्षा के चलते जंगलों में विशेष गश्त की जा रही है। आपरेशन मानसून के तहत वनकर्मियों द्वारा विभिन्न संसाधनों के जरिए जंगल के दुर्गम इलाकों में गश्त की जा रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कालागढ़ के रेंजर एनके रूवाली के मुताबिक कालागढ़ रेंज यूपी के जनपद बिजनौर से सटी हुई है। वर्षाकाल के दौरान वनस्पति बढ़ जाती है तथा जंगल घने हो जाते हैं। जिसके चलते वन क्षेत्रों में वन्यजीव तस्करों द्वारा घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। तस्करों द्वारा घुसपैठ किए जाने की आशंका के मद्देनजर वर्षाकाल के दौरान जंगलों में सघन गश्त की जा रही है।

रेंजर एनके रुवाली ने वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान के तहत जंगलों के भीतर गश्त के दौरान किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि मानसून के दौरान वन तथा वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए जंगलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

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