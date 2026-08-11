शहर के कई क्षेत्रों में देर रात हुई तेज बारिश
वाराणसी में सावन के दूसरे सोमवार को कई क्षेत्रों में बारिश हुई। हालांकि, लोगों को गर्मी और चिपचिपाहट का सामना करना पड़ा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 27.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगले तीन दिनों में बारिश की संभावना कम है, लेकिन 13 अगस्त से फिर से बारिश शुरू हो सकती है।
वाराणसी। सावन के दूसरे सोमवार को देर रात ककरमत्ता, लंका, भिखारीपुर, महमूरगंज, जगतगंज आदि क्षेत्रों में बारिश हुई। रात में हवा में नमी से लोगों को गर्मी और चिपचिपाहट का सामना करना पड़ा। सोमवार को अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 27.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले तीन दिनों तक वाराणसी में बारिश के आसार कम हैं। इस दौरान बादल छाए रहने से उमस बनी रह सकती है। 13 अगस्त से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें