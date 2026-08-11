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शहर के कई क्षेत्रों में देर रात हुई तेज बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में सावन के दूसरे सोमवार को कई क्षेत्रों में बारिश हुई। हालांकि, लोगों को गर्मी और चिपचिपाहट का सामना करना पड़ा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 27.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगले तीन दिनों में बारिश की संभावना कम है, लेकिन 13 अगस्त से फिर से बारिश शुरू हो सकती है।

शहर के कई क्षेत्रों में देर रात हुई तेज बारिश

वाराणसी। सावन के दूसरे सोमवार को देर रात ककरमत्ता, लंका, भिखारीपुर, महमूरगंज, जगतगंज आदि क्षेत्रों में बारिश हुई। रात में हवा में नमी से लोगों को गर्मी और चिपचिपाहट का सामना करना पड़ा। सोमवार को अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 27.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले तीन दिनों तक वाराणसी में बारिश के आसार कम हैं। इस दौरान बादल छाए रहने से उमस बनी रह सकती है। 13 अगस्त से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है।

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