मुंबईः मानसून ने दी दस्तक, भारी बारिश से जगह-जगह जलभराव, फ्लाइट डायवर्ट- VIDEO

मानसून ने मुंबई में दस्तक दे दी है। यहां काफी तेज बारिश हो रही है। गलियों में यहां तक की सड़कों पर भी काफी पानी जमा हो गया है। मानसून की बरसात से लोग सड़कों पर बारिश में भींगने का मजा ले रहे हैं। मुंबई की भारी बारिश के कारण फ्लाइट को भी डायवर्ट किया जा रहा है।

यहां जेट एयरवेज की लंदन से मुंबई जाने वाली फ्लाइट को मुंबई में लैंडिग की इजाजत नहीं मिली। जिसके बाद फ्लाइट संख्या 9W-117 को अहमदाबाद की ओर डायवर्ट कर दिया गया।

9W-117 Jet airways London-Mumbai flight diverted to Ahmedabad airport due to heavy rain in Mumbai. It will make a landing around 1 pm. pic.twitter.com/793MKZU9Eb