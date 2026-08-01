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अगले 24 घंटे में दिन के तापमान में कमी और आसमान में छाया रहेगा बादल

By Hindustan | Bureau
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अगले 24 घंटे में दिन के तापमान में कमी और आसमान में छाया रहेगा बादल

कटिहार, वरीय संवाददाता। जिले में अगस्त की शुरुआत मानसून की मेहरबानी के साथ हुई है। शनिवार को सुबह से ही बादलों की आवाजाही और रुक-रुककर हुई बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया। हालांकि हवा में अधिक नमी रहने से उमस ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में दिन के तापमान में हल्की गिरावट आएगी और आसमान में करीब 90 फीसदी तक बादल छाए रहेंगे। जिले में अगले पांच दिनों तक लगातार अच्छी बारिश होने के संकेत हैं। इससे धान की खेती को नया संबल मिलेगा, जबकि निचले इलाकों में जलजमाव की आशंका को देखते हुए किसानों को खेतों का नियमित निरीक्षण करने की जरूरत होगी। शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह करीब साढ़े आठ बजे तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि महसूस होने वाला तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हवा में नमी 40 से 74 प्रतिशत के बीच रही और 5 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। दिनभर गरज के साथ बारिश का दौर बना रहा तथा देर रात तकजिले के विभिन्न भागों में करीब 15 मिमी वर्षा होने की संभावना जताई गई है।

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आज से मानसून का अधिक सक्रिय रहने की संभावना

रविवार को मानसून और अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 90 प्रतिशत वर्षा के साथ लगभग 23 मिमी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दिन अधिकतम तापमान 32 तथा न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सोमवार को भी करीब 20 मिमी, मंगलवार को 18 मिमी और बुधवार को लगभग 30 मिमी वर्षा होने का अनुमान है। लगातार बारिश से धान की रोपनी में तेजी आएगी और पहले से रोपे गए बिचड़ों की बढ़वार बेहतर होगी। वहीं मक्का, सब्जी और दलहनी फसलों वाले खेतों में अधिक पानी जमा होने से नुकसान की आशंका बढ़ सकती है। ऐसे में अतिरिक्त पानी की निकासी सुनिश्चित करना किसानों के लिए जरूरी होगा।

कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को दी सलाह

कृषि वैज्ञानिक पंकज कुमार ने कहा कि आगामी दिनों में होने वाली बारिश धान उत्पादक किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। जिन किसानों की रोपनी बाकी है, वे मौसम का पूरा लाभ उठाएं। जिन खेतों में मक्का, सब्जी या दलहनी फसल लगी है, वहां अतिरिक्त पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था रखें। बारिश के दौरान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करें तथा मौसम साफ होने के बाद ही यह कार्य करें। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे नियमित रूप से मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखें और उसी के अनुरूप कृषि कार्यों की योजना बनाएं। समय पर जल प्रबंधन और वैज्ञानिक सलाह का पालन करने से फसलों की बेहतर वृद्धि के साथ उत्पादन भी बढ़ेगा।

सामान्य प्रश्न

कटिहार में मानसून की शुरुआत कब हुई?
कटिहार में अगस्त की शुरुआत मानसून की मेहरबानी के साथ हुई है।
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