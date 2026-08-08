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सप्ताह भर में महज ढाई फीट बढ़ा जलस्तर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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रिहन्द जलाशय के कैचमेंट एरिया में मानसून की बेरूखी बरकरार की बेरूखी बरकरार जलस्तर बीते साल से 19 फीट कम,जलविद्युत गृह

सप्ताह भर में महज ढाई फीट बढ़ा जलस्तर

अनपरा,संवाददाता। रिहन्द जलाशय के कैचमेंट एरिया में मानसून की बेरूखी बरकरार है। अगस्त के पहले सप्ताह में भी जलस्तर में महज ढाई फीट का ही इजाफा हुआ है। बीते 20 जुलाई से जलस्तर में हालांकि मामूली वृद्धि शुरू हुई थी लेकिन चालू मानसून में अभी तक महज 6.8 फीट ही जलस्तर बढ़ा है नतीजतन रिहन्द जलविद्युत गृह से बेहद जरूरी होने पर ही बिजली उत्पादन करने के निर्देश दिये गये है। यूपीएसएलडीसी सूत्रों के मुताबिक बीते साल जलाशय का जलस्तर 867.2 फीट था जो इस साल के जलस्तर से 19 फीट अधिक रहा था। इस दौराना रिहन्द-ओबरा जलविद्युत गृह की सभी इकाइयों से पूर्ण क्षमता से बिजली पैदा की जा रही थी।

मानसून के वर्तमान हालात को देखते हुए अब मशीनों को चलाने में बेहद सतर्कता बरती जा रही है जिससे की बारिश कम हुई तो अगले मानसून तक के लिए पर्याप्त पानी जलाशय में रहे और तापीय बिजलीघरों के लिए पानी की किल्लत नही पैदा हो।

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