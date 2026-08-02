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सुखाड़ की आशंका से सहमे क्षेत्र के किसान , बारिश के अभाव में धान रोपनी बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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पंजवारा (बांका), निज प्रतिनिधि। की रोपनी पूरी तरह ठप है, जिससे क्षेत्र में सुखाड़ की गंभीर आशंका गहराने लगी है। खेतों में दरारें देख किसानों के चेहरे

सुखाड़ की आशंका से सहमे क्षेत्र के किसान , बारिश के अभाव में धान रोपनी बाधित

पंजवारा (बांका), निज प्रतिनिधि। मानसून की बेरुखी ने पंजवारा एवं इसके आस-पास के इलाकों में किसानों की कमर तोड़ दी है।

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किसानों की हालत

सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आसमान में कजरारे बादलों की जगह सिर्फ तीखी धूप दिख रही है। झमाझम बारिश न होने से धान की रोपनी पूरी तरह ठप है, जिससे क्षेत्र में सुखाड़ की गंभीर आशंका गहराने लगी है। खेतों में दरारें देख किसानों के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही है। क्षेत्र के किसानों की जीविका का मुख्य साधन सिर्फ और सिर्फ खेती है। स्थानीय किसानों ने दर्द बयां करते हुए कहा कि धान रोपनी का समय तेजी से निकलता जा रहा है। अगर समय पर रोपनी नहीं हुई, तो भुखमरी की नौबत आ जाएगी। फिलहाल ग्रामीण किसी तरह महंगे डीजल और पंपिंग सेट व समरसेबुल के भरोसे छिटपुट धान रोपाई का कार्य कर रहे हैं, लेकिन बिना मानसूनी बारिश का धान रोपाई संभव नहीं है।

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भविष्य की चिंता

ग्रामीण इलाकों में स्थिति यह है कि सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि पानी के अभाव में सूखी और परती पड़ी है। किसानों का कहना है कि अगर कुछ दिनों में जोरदार बारिश नहीं हुई, तो इस साल धान का उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। खेती के डूबने का सीधा असर किसानों की आर्थिक स्थिति और उनके परिवारों के निवाले पर पड़ेगा। अन्नदाता सरकार और प्रशासन से राहत की उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि बारिश न होने पर वे खून के आंसू रोने को विवश हो जाएंगे।

फोटो संख्या:-20

फोटो कैप्शन:-बारिश के अभाव में सूखा पड़ा हुआ खेत।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किसान किस चीज़ की कमी से प्रभावित हैं?
किसान मानसून की बेरुखी से प्रभावित हैं।
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