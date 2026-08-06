85 धान की रोपनी पूरी, सामान्य बारिश से खेती को मिली रफ्तार 85 धान की रोपनी पूरी, सामान्य बारिश से खेती को मिली रफ्तार

खगड़िया। नगर संवाददाता जिले में इस वर्ष मानसून की सामान्य और समय-समय पर हुई बारिश ने खरीफ खेती को नई रफ्तार दी है। पर्याप्त वर्षा होने से किसानों को पटवन पर कम निर्भर रहना पड़ा और धान की रोपनी का कार्य तेजी से आगे बढ़ा। कृषि विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार जिले में धान रोपनी का 85 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। सातों प्रखंडों में निर्धारित 37,677 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 31,911 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपनी हो चुकी है। मौसम अनुकूल रहने पर अगले कुछ दिनों में शेष क्षेत्र में भी रोपनी पूरी होने की उम्मीद है。

मानसून भी इस बार है बेहतर जिले में इस बार मानसून की शुरुआत के बाद बीच-बीच में हुई अच्छी वर्षा से खेतों में पर्याप्त नमी बनी रही। इसका सीधा लाभ किसानों को मिला और रोपनी कार्य में तेजी आई। जिन किसानों ने पहले ही धान का बिचड़ा तैयार कर लिया था। उन्होंने समय पर रोपनी पूरी कर ली। कृषि विभाग का मानना है कि यदि आगामी दिनों में भी मौसम सामान्य बना रहा तो इस वर्ष धान उत्पादन बेहतर होने की संभावना है।

बेलदौर प्रखंड का लक्ष्य सर्वाधिक, खगड़िया ने लक्ष्य किया पूरा विभागीय आंकड़ों के अनुसार बेलदौर में सबसे अधिक 10,856 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 9,770 हेक्टेयर में रोपनी हो चुकी है। अलौली में 7,166 हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले 5,016 हेक्टेयर, गोगरी में 6,650 हेक्टेयर के विरुद्ध 5,653 हेक्टेयर, चौथम में 5,911 हेक्टेयर के विरुद्ध 4,906 हेक्टेयर, मानसी में 2,421 हेक्टेयर के विरुद्ध 1,937 हेक्टेयर तथा परबत्ता में 881 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 837 हेक्टेयर में धान की रोपनी पूरी हो चुकी है। वहीं खगड़िया प्रखंड ने 3,792 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 3,792 हेक्टेयर में रोपनी कर 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है।

उत्पादन बढ़ने की है उम्मीद कृषि विभाग के एक्सपर्टों ने बताया कि सामान्य बारिश के कारण इस बार खेतों में नमी की स्थिति बेहतर रही है। इससे डीजल चालित सिंचाई पर किसानों का खर्च भी कम हुआ है। विभाग द्वारा किसानों को संतुलित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग, खेतों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था, खरपतवार नियंत्रण तथा कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम इसी तरह अनुकूल रहा तो शेष 15 प्रतिशत क्षेत्र में भी जल्द रोपनी पूरी हो जाएगी और जिले में इस वर्ष धान की अच्छी पैदावार की संभावना है।