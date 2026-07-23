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रांची सहित राज्य में आज भी बारिश के आसार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची और झारखंड के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटे में मानसून सक्रिय रहा, बारिश हुई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी बारिश के अनुमान की पुष्टि की है, जिससे कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। गुमला, सरायकेला, और जमशेदपुर में सामान्य वर्षा दर्ज की गई।

रांची सहित राज्य में आज भी बारिश के आसार

रांची, वरीय संवाददाता। रांची और राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून सक्रिय रहा और बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में शुक्रवार को भी पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकांश हिस्सों पर बारिश होने की संभावना है। जबकि, रांची समेत आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में गुरुवार को भी कई जगहों पर बारिश हुई। रांची में छिटपुट बारिश के साथ मेदिनीनगर, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में हल्की बारिश हुई। गुरुवार और शुक्रवार की सुबह तक गुमला में 51, सरायकेला में 51, जमशेदपुर में 46.6, सिमडेगा में 46, खूंटी में 31.2, जरमूंडी 23.2, धनबाद 22, पाकुड़ 21.2 मिमी समेत राज्य के अन्य हि्स्सों में सामान्य बारिश हुई।

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