Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

त्रिकुट पहाड़ पर बंदरों का आतंक, दो दिनों में 105 श्रद्धालु घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
Follow us on Google News
share

देवघर,प्रतिनिधिश्रावणी मेला के दौरान त्रिकुट पहाड़ घूमने पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए बंदरों का आतंक परेशानी का कारण बन गया है। पिछले दो दिनों के भीतर

त्रिकुट पहाड़ पर बंदरों का आतंक, दो दिनों में 105 श्रद्धालु घायल

देवघर,प्रतिनिधि श्रावणी मेला के दौरान त्रिकुट पहाड़ घूमने पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए बंदरों का आतंक परेशानी का कारण बन गया है। पिछले दो दिनों के भीतर बंदरों के हमले में 105 श्रद्धालु घायल हो गए। घटना के बाद त्रिकुट पहाड़ पर तैनात स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी घायलों का मौके पर प्राथमिक उपचार किया। उसके बाद डॉक्टरों की सलाह के अनुसार सभी को आगे की चिकित्सा व एंटी रैबीज टीका लगवाने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार, श्रावणी मेला के कारण इन दिनों त्रिकुट पहाड़ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं। उस दौरान खाने-पीने का सामान छीनने के प्रयास में कई बंदरों ने श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया।

त्रिकुट पहाड़ पर तैनात स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि बंदरों के काटने से घायल सभी श्रद्धालुओं की स्थिति सामान्य है। प्राथमिक उपचार के बाद एहतियातन सभी को सदर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर की निगरानी में आवश्यक उपचार व एंटी रैबीज टीकाकरण की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि त्रिकुट पहाड़ पर बंदरों के पास न जाएं, खाने-पीने की वस्तुएं न दिखाएं और किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करने से बचें। स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने तथा किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।