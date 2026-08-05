त्रिकुट पहाड़ पर बंदरों का आतंक, दो दिनों में 105 श्रद्धालु घायल
देवघर,प्रतिनिधिश्रावणी मेला के दौरान त्रिकुट पहाड़ घूमने पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए बंदरों का आतंक परेशानी का कारण बन गया है। पिछले दो दिनों के भीतर
देवघर,प्रतिनिधि श्रावणी मेला के दौरान त्रिकुट पहाड़ घूमने पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए बंदरों का आतंक परेशानी का कारण बन गया है। पिछले दो दिनों के भीतर बंदरों के हमले में 105 श्रद्धालु घायल हो गए। घटना के बाद त्रिकुट पहाड़ पर तैनात स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी घायलों का मौके पर प्राथमिक उपचार किया। उसके बाद डॉक्टरों की सलाह के अनुसार सभी को आगे की चिकित्सा व एंटी रैबीज टीका लगवाने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार, श्रावणी मेला के कारण इन दिनों त्रिकुट पहाड़ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं। उस दौरान खाने-पीने का सामान छीनने के प्रयास में कई बंदरों ने श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया।
त्रिकुट पहाड़ पर तैनात स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि बंदरों के काटने से घायल सभी श्रद्धालुओं की स्थिति सामान्य है। प्राथमिक उपचार के बाद एहतियातन सभी को सदर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर की निगरानी में आवश्यक उपचार व एंटी रैबीज टीकाकरण की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि त्रिकुट पहाड़ पर बंदरों के पास न जाएं, खाने-पीने की वस्तुएं न दिखाएं और किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करने से बचें। स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने तथा किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की है।
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