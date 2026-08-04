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टीएचआर प्लांट में गुणवत्ता से समझौता नहीं, समय पर मिले पोषाहार: डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में, जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए टेक होम राशन (टीएचआर) संयंत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने गुणवत्ता, पैकेजिंग और समय पर आपूर्ति पर जोर दिया, साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की सराहना की। अधिकारियों को नियमित गुणवत्ता जांच और स्वच्छता के आदेश दिए गए।

टीएचआर प्लांट में गुणवत्ता से समझौता नहीं, समय पर मिले पोषाहार: डीएम

बलरामपुर, संवाददाता। गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण टेक होम राशन (टीएचआर) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने मंगलवार को हरैया सतघरवा स्थित टीएचआर प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने उत्पादन से लेकर पैकेजिंग तक की पूरी व्यवस्था का जायजा लेते हुए गुणवत्ता और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने विकासखंड हरैया सतघरवा स्थित स्वयं सहायता समूह तिरंगा न्यूट्रिशन इंटरप्राइजेज द्वारा संचालित टेक होम राशन (टीएचआर) प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने कच्चे माल के भंडारण, मिश्रण, पैकेजिंग और तैयार पोषाहार की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए कहा कि लाभार्थियों तक निर्धारित समय पर गुणवत्तापूर्ण पोषाहार पहुंचना चाहिए।

डीएम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की और कहा कि ऐसे समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही पोषण अभियान को भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को नियमित गुणवत्ता परीक्षण, मशीनों के रखरखाव, स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि उत्पादन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त एनआरएलएम सुशील कुमार अग्रहरि सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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