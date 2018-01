मनी लॉन्ड्रिंगः ईडी ने आंध्रा बैंक के पूर्व अधिकारी को किया गिरफ्तार 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आंध्रा बैंक के एक पूर्व निदेशक को मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी गुजरात की फार्मा कंपनी से संबंधित 5,000 करोड़ रुपये की बैंक ऋण धोखाधड़ी के सिलसिले में हुई है।

ईडी ने बैंक के पूर्व निदेशक अनूप प्रकाश गर्ग को कल शाम गिरफ्तार किया।



यह इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी है। एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में इसी मामले में दिल्ली के कारोबारी गगन धवन को यहां गिरफ्तार किया था। गर्ग को मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। गर्ग को इस मामले में ईडी और सीबीआई ने आरोपी बनाया है।

Enforcement Directorate (ED) arrests a former director of Andhra Bank, Anup Prakash Garg, in Gujarat's Sandesara Group Scam. pic.twitter.com/c74LWxPvpN